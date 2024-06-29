Уход россиян с оккупированных территорий в Харьковской области теперь допускает даже Владимир Путин . Он заявил 20 июня, что это направление для России якобы вообще не является стратегическим.

„Нам известно о том, что европейцы, американцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой, опять хочу подчеркнуть, именно любой ценой, выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а затем выборами в США“, — сказал он.