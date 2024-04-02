Застрявшие после обрушения моста суда начинают выходить из Балтимора

Однако сначала необходимо освободить грузовое судно «Дали», застрявшее под обломками стального моста с 4000 контейнерами и экипажем из 21 человека на борту, которые находятся на корабле с прошлой недели.

Ремонтно-спасательная группа, под руководством Береговой охраны США и представителей штата Мэриленд, стремится, как можно быстрее, вновь открыть крупнейший в США порт для импорта транспортных средств и экспорта сельскохозяйственной и строительной техники.

Судоходный канал Балтимора был заблокирован после того, как в прошлый вторник полностью загруженный контейнеровоз столкнулся с опорной колонной шоссейного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, в результате чего погибли шесть дорожных рабочих, а мост упал в реку Патапско.

Порт Балтимора в понедельник открыл временный канал, освободив несколько буксиров и барж, которые оказались в ловушке в результате обрушения моста на прошлой неделе, но чиновники заявили, что более широкое восстановление коммерческого судоходства по-прежнему затруднено из-за непреодолимых условий.

«Эти балки, по сути, запутаны, переплетаются, что очень затрудняет определение того, где вам потенциально нужно разрезать, чтобы придать им более удобные размеры, чтобы поднять их из воды», - заявил Гилрит на той же пресс-конференции.

По словам контр-адмирала Береговой охраны США Шеннона Гилрит, работа под водой оказалась еще сложнее, чем первоначально предполагалось, поскольку искривленная сталь скрыта за мутной водой, заваленной обломками мусора.

«Мы говорим о чем-то размером почти со Статую Свободы, - заявил на пресс-конференции губернатор Уэс Мур, - масштаб этого проекта, чтобы было понятно, огромен. И даже самые маленькие (задачи) огромны».

Чтобы наглядно представить стоящую задачу, власти заявили, что спасателям потребовалось 10 часов, чтобы вырезать и убрать 200-тонный кусок мусора – то, что они назвали подъёмом «относительно небольшого груза»

Ограниченное движение судов возобновилось впервые в понедельник после того, как спасательные команды открыли временный канал с контрольной глубиной 11 футов (3,35 метра) на северной стороне обломков.

Гилрит сказал, что он не знает, вывозили ли эти суда товары из гавани или были пустыми и пытались перегрузиться в другом месте.

Второй временный канал на южной стороне глубиной от 15 до 16 футов (от 4,6 до 4,9 метров) откроется «в ближайшие дни», сказал Мур.