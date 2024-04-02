Застрявшие после обрушения моста суда начинают выходить из Балтимора

Порт Балтимора в понедельник открыл временный канал, освободив несколько буксиров и барж, которые оказались в ловушке в результате обрушения моста на прошлой неделе, но чиновники заявили, что более широкое восстановление коммерческого судоходства по-прежнему затруднено из-за непреодолимых условий.
Судоходный канал Балтимора был заблокирован после того, как в прошлый вторник полностью загруженный контейнеровоз столкнулся с опорной колонной шоссейного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, в результате чего погибли шесть дорожных рабочих, а мост упал в реку Патапско.
Ремонтно-спасательная группа, под руководством Береговой охраны США и представителей штата Мэриленд, стремится, как можно быстрее, вновь открыть крупнейший в США порт для импорта транспортных средств и экспорта сельскохозяйственной и строительной техники.
Однако сначала необходимо освободить грузовое судно «Дали», застрявшее под обломками стального моста с 4000 контейнерами и экипажем из 21 человека на борту, которые находятся на корабле с прошлой недели.
Чтобы наглядно представить стоящую задачу, власти заявили, что спасателям потребовалось 10 часов, чтобы вырезать и убрать 200-тонный кусок мусора – то, что они назвали подъёмом «относительно небольшого груза»
«Мы говорим о чем-то размером почти со Статую Свободы, - заявил на пресс-конференции губернатор Уэс Мур, - масштаб этого проекта, чтобы было понятно, огромен. И даже самые маленькие (задачи) огромны».
По словам контр-адмирала Береговой охраны США Шеннона Гилрит, работа под водой оказалась еще сложнее, чем первоначально предполагалось, поскольку искривленная сталь скрыта за мутной водой, заваленной обломками мусора.
«Эти балки, по сути, запутаны, переплетаются, что очень затрудняет определение того, где вам потенциально нужно разрезать, чтобы придать им более удобные размеры, чтобы поднять их из воды», - заявил Гилрит на той же пресс-конференции.
Официальные лица отказались сообщить, сколько времени потребуется на очистку гавани, учитывая масштабы катастрофы.
Ограниченное движение судов возобновилось впервые в понедельник после того, как спасательные команды открыли временный канал с контрольной глубиной 11 футов (3,35 метра) на северной стороне обломков.
Гилрит сказал, что он не знает, вывозили ли эти суда товары из гавани или были пустыми и пытались перегрузиться в другом месте.
Второй временный канал на южной стороне глубиной от 15 до 16 футов (от 4,6 до 4,9 метров) откроется «в ближайшие дни», сказал Мур.
По словам Гилрита, после того, как мусор будет расчищен, будет запланировано строительство третьего канала глубиной от 20 до 25 футов (от 6,1 до 7,6 метра), который позволит почти всем буксирам и баржам входить и выходить из порта.