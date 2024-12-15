Застенки и архивы: корреспондент Би-би-си побывал на брошенных объектах сирийских спецслужб

Ежедневно тысячи сирийцев, живя своей обычной жизнью, проходили буквально в нескольких метрах от камер, где пытали их соотечественников.

Расположены камеры ниже уровня земли, в оживленном районе Кафр-Суса в центре Дамаска, где размещалась штаб-квартира Госбезопасности .

В таких условиях заключенных могли держать месяцами, пока продолжались допросы и пытки.

Единственный попадающий сюда свет проникает через расположенные высоко в стене крохотные вентиляционные отверстия, заодно с воздухом пропускающие в камеру и редкие солнечные лучи.

Мы заглядываем в одну из них: покрытые темными пятнами грязные стены ограничивают помещение размером примерно метр на два.

Вдоль подвального коридора рядами тянутся тяжелые стальные двери, за каждой из которых — крохотная камера-одиночка, где держали заключенных.

Число людей, находившихся в Сирии под арестом или в заключении по состоянию на август этого года правозащитники оценивают выше 130 тыс.

По данным независимой мониторинговой группы „Сирийская сеть за права человека“ (SNHR), с начала восстания против Башара Асада в 2011 году и до июля этого года известно 15102 случая смерти от пыток в тюрьмах.

Это была лишь одна из целой сети тайных тюрем прежнего правительства Сирии.

В этом месте заключенных держали временно. Для более длительного содержания их отправляли в другие учреждения, такие как одиозная тюрьма Седная на окраине сирийской столицы.

Пол в коридоре покрывают обрывки портретов свергнутого президента и груды папок с личными делами миллионов людей, за которыми годами тайно следили сирийские спецслужбы.

В здании разведуправления мы натыкаемся на компьютерную серверную. Ее пол и стены сияют безупречной белизной, а полки уставлены рядами равномерно гудящих черных металлических блоков, в которых хранятся цифровые данные.

Оппоненты Асада утверждают, что это одна из тех организаций, которые следили за всеми подробностями жизни людей.

Отойдя от штаб-квартиры Госбезопасности на несколько сотен метров, мы попадаем в Главное управление разведки — другую часть сети сирийских секретных служб.

В докладе правозащитников подчеркивается, что спецслужбы страны были никому не подотчетны.

Amnesty International утверждает, что в качестве средства подавления инакомыслия прежние власти страны на протяжении десятилетий широко применяли пытки и насильственные исчезновения людей.

В большинстве районов Дамаска электричество часто отключают, но этот объект был настолько важен, что у него автономное энергоснабжение.

Несмотря на наличие цифровых серверов, здесь обнаруживается и немало бумажных документов. Кажется, все эти архивы — как электронные, так и рукописные — остались нетронутыми.

Те, кто здесь работал, по всей видимости, не успели ничего уничтожить и бежали, когда режим стал рушиться.

Записи в личных делах охватывают многие годы, ничего никогда не уничтожалось. В одной из папок к делу приложено несколько стреляных гильз.

В другом крыле обнаруживаются запасы оружия, в том числе минометы и мины.