Заседание Верховной рады отменили из-за угрозы удара РФ

Российский удар по Украине с применением „Орешника“

По его словам, удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре . При этом президент РФ утверждал, что средств противодействия ракетам системы „Орешник“ на данный момент нет.

Заявление Путина

Путин отметил, что Россия провела испытания в ответ на то, что вооруженные силы Украины (ВСУ) 19 и 21 ноября атаковали цели в Брянской и Курской областях американскими ракетами ATACMS и франко-британскими Storm Shadow (SCALP). По его словам, при атаке ВСУ по командному пункту в Курской области есть погибшие и раненые, а при атаке в Брянской области никто не пострадал. Президент РФ добавил, что Россия будет предупреждать мирных жителей в случае последующих ударов ракетами системы „Орешник“.