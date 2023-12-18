Западные фирмы потеряли 103 млрд долларов при уходе из РФ

 
Deutsche Welle
Investuotojai gręžiasi nuo įmonių, įpratusių deginti pinigus siekiant sparčios plėtros
Investuotojai gręžiasi nuo įmonių, įpratusių deginti pinigus siekiant sparčios plėtros
ФОТО: Shutterstock

Владимир Путин превратил уход крупных западных компаний в выгоду для лояльной российской элиты и самого государства, пишет The New York Times.

Западные фирмы, ушедшие с российского рынка в связи с агрессией Москвы против Украины, с начала войны потерпели убытки на общую сумму в более 103 млрд долларов США (около 94 млрд евро). Об этом в воскресенье, 17 декабря, пишет газета The New York Times, сотрудники которой проанализировали финансовую отчетность компаний.

Политики и активисты предсказывали, что сворачивание западными компаниями бизнеса в России поможет оказать давление на российскую экономику и подорвать способность Кремля вести войну, напоминают журналисты. "Но у президента Владимира В. Путина были иные планы. Путин превратил уход крупных западных компаний в выгоду для лояльной российской элиты и самого государства. Он заставил компании, желающие продать свои активы, делать это по бросовым ценам. Он ограничил продажи покупателями, назначенными Москвой. Иногда он полностью захватывал компании", - говорится в публикации.

По данным NYT, Путин "диктует компаниям условия ухода". Кроме того, против них используются "постоянно растущие налоги", благодаря которым в российский бюджет в 2022 году поступило не менее 1,25 млрд долларов (1,14 млрд евро).

В качестве примера журналисты приводят историю нидерландской пивоваренной компании Heineken. Со ссылкой на источники, близкие к переговорам, NYT пишет, что власти РФ отказались согласовывать сделку с покупателем активов, которого нашла себе Heineken, и передали их парфюмерной компании "Арнест".

Влияние друзей Путина на сделки по продаже бизнеса в РФ

Ранее не разглашавшиеся документы, финансовая отчетность и интервью с десятками участников сделок в России и Европе - многие из которых говорили на условиях анонимности, опасаясь последствий, - показывают, что Москва теперь контролирует практически каждый выход западных компаний из бизнеса в РФ, пишет газета. "Компании должны пройти через непрозрачную систему, чтобы получить разрешение на продажу", а в некоторых случаях друзья Путина "обращаются непосредственно к нему с просьбой вмешаться", утверждают авторы расследования.

Как напоминает NYT, через 11 дней после начала войны в Украине в России была создана подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Она работает под началом министра финансов РФ Антона Силуанова и выдает разрешения на заключение сделок между иностранными компаниями и покупателями их российских активов.

Внутренние протоколы, изученные NYT, показывают, что подкомиссия тщательно изучает даже самые мелкие детали. На одном из заседаний в прошлом году комиссия одобрила продажу крошечной квартиры, принадлежащей финской шинной компании Nokian, за 59 000 долларов (54 000 евро), говорится в публикации.

"Долгосрочная игра Путина"

"Экономические ответные удары" Путина "помогли укрепить поддержку элиты, нажившейся на войне, и приглушить последствия изоляции России со стороны Запада, резюмирует NYT. "В то время как Украина озабочена (…) укреплением международной поддержки, относительная устойчивость российской экономики" позволяет Путину "вести долгосрочную игру", отмечает издание.

В то же время, по оценке издания, волна ухода западных компаний с российского рынка "стала глобальным сигналом о том, что Россия - изгой в бизнесе". То, как Путин отреагировал на уход западных компаний, "только укрепило имидж России как опасного места для ведения бизнеса", указывают авторы. "Даже некоторые высокопоставленные российские чиновники признают, что снижение конкуренции и иностранных инвестиций в долгосрочной перспективе повредит обычным россиянам и экономике страны", - подчеркивают журналисты.

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