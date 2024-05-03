Замглавы ГУР: Украина не сможет победить РФ лишь на поле боя

Скибицкий отметил, что на данный момент Россия имеет в общей сложности 514 тысяч военнослужащих сухопутных войск и планирует расширять численность личного состава путем привлечения резервов. В свою очередь ВСУ, по словам замглавы ГУР, страдают от кадрового голода и недостатка вооружений. "Пройдут недели, прежде чем помощь США доберется до линии фронта. Вряд ли она сможет сравниться с российскими запасами снарядов или обеспечить эффективную защиту от нетехнологичных и разрушительных управляемых авиабомб России", - заявил Вадим Скибицкий.

Киев ожидает масштабное наступление российских сил на фронте в ближайшие месяцы, заявил в интервью журналу The Economist , опубликованном в четверг, 2 мая, заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его прогнозам, уже в мае армия РФ пойдет в наступление на востоке, после чего начнет наращивать свои силы в Харьковской и Сумской областях. Сдачу Часового Яра - опорной точки ВСУ в Донецкой области - высокопоставленный генерал назвал "вопросом времени".

Кроме того, в Киеве ожидают наращивания Москвой дезинформационной кампании внутри Украины, направленную на подрыв украинской мобилизации и политической легитимности Владимира Зеленского.

Содержательные переговоры начнутся не раньше второй половины 2025 года

По мнению Скибицкого, Украина не сможет выиграть войну с РФ только на поле боя, даже если ВСУ удастся отбросить российские войска к границам. "Это не положило бы конец войне. Такие войны могут закончиться только договоренностями", - подчеркнул генерал, добавив, что содержательные переговоры начнутся не раньше второй половины 2025 года, когда военный производственный потенциал РФ значительно сократится из-за нехватки материалов и инженеров.