Залужный впервые рассказал, как создавали совместный с США штаб в Висбадене. О нем писала New York Times

О чем написал Залужный
Несколько недель назад New York Times опубликовала обширную статью и, в частности, рассказала о роли этого штаба в планировании и проведении ряда операций ВСУ в 2022-2023 годах.
„На прошлой неделе много говорили о Висбадене. Этот штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей для их реализации. И я вам открою занавес, как он создавался“, — написал Залужный в фейсбуке утром 8 апреля.
По его словам, после начала полномасштабного российского вторжения военная помощь от партнеров существенно возросла, при этом Украина получила не только много оружия и техники, но и новые вызовы, связанные с их доставкой и ремонтом.
Именно поэтому, как пишет Залужный, в апреле 2022 года был создан центр по координации поставок военной помощи Украине. Сначала он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте (Германия). Через некоторое время штаб продолжил работу в Висбадене.
„Впоследствии мы поняли, что нам нужен совместный с партнерами оперативный штаб, который будет осуществлять оценку потребностей в оружии и технике, исходя из планирования операций. Этот вопрос особенно остро встал летом 2022 года, когда наши партнеры выразили сомнения в целесообразности тех или иных видов вооружений и боеприпасов для фронта“, — рассказал бывший главком ВСУ.
Тогда, по его словам, и возникла идея создать на базе логистического центра оперативный штаб, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и то, что для них необходимо по стандартам НАТО.
„Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание. В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы“, — написал Залужный.
По его словам, эта площадка стала отличным механизмом взаимодействия с партнерами по поводу будущих военных операций.
О чем писала NYT
В конце марта издание New York Times опубликовало большое расследование о том, что почти три года Киев и Вашингтон объединяло неафишируемое партнерство в разведке, стратегии, планировании и технологиях, о чем было известно только узкому кругу американских и союзных чиновников.
Как утверждает NYT, американская база в немецком Висбадене предоставляла ВСУ координаты российских войск на российской территории. Операция называлась Task Force Dragon, ее задача заключалась в том, чтобы компенсировать преимущество России в живой силе и вооружении.
Ежедневно американские и украинские военные определяли приоритетные цели, разведчики изучали спутниковые снимки, радиоизлучения и перехваченные сообщения, чтобы найти российские позиции, координаты которых затем передавали ВСУ, говорится в расследовании.
„Красные линии“ администрации Байдена постоянно отодвигались, писала NYT. Хотя Вашингтон с самого начала полномасштабного вторжения настаивал, что не собирается принимать в войне прямое участие, в какой-то момент около десятка американских военных советников оказались в Киеве, утверждают авторы статьи.
По их данным, позже группа расширилась до трех десятков человек, а военным советникам в результате якобы разрешили отправиться в украинские командные пункты, расположенные ближе к местам боевых действий.
В 2022 году штаб американского ВМС разрешил давать ВСУ данные для ударов морскими дронами по российским военным кораблям, говорится в расследовании NYT. По данным издания, ЦРУ позволило поддерживать украинские операции в Черном море у берегов Крыма.
Журналисты также сообщили, что, по их данным, в январе 2024 года американские и украинские военные офицеры совместно спланировали в Висбадене операцию с использованием западных ракет дальнего радиуса действия и украинских дронов — для атаки примерно на 100 российских военных объектов в Крыму.
Контрнаступление ВСУ в 2023 году должно было придать импульс Украине после триумфов первого года войны. Но после того, как партнеры провели военные учения в Висбадене и согласовали стратегию, план потерпел крах из-за споров в украинском военно-политическом руководстве, утверждают авторы расследования NYT.
По данным журналистов, главком Залужный поддержал план, центральной частью которого должен был стать штурм в направлении Мелитополя, чтобы перерезать российские линии снабжения. Однако генерал-полковник Александр Сырский, который на тот момент был командующим оперативно-стратегического управления войск „Хортица“, имел собственный план — нанести удар по российским войскам в оккупированном Бахмуте.
Как пишет издание, президент Украины Владимир Зеленский встал на сторону Сырского, разделив боеприпасы и силы между двумя главными фронтами — вместо одного. В итоге вернуть Бахмут не удалось, через несколько месяцев контрнаступление закончилось провалом.
В расследовании NYT также описывает многие другие моменты, связанные с конкуренцией между Сырским и Залужным.
Споры между США и Украиной
14 апреля 2022 года украинские военные нанесли сокрушительный удар по Черноморскому флоту России и потопили ракетный крейсер „Москва“, что вызвало негативную реакцию в США.
NYT пишет, что в середине апреля 2022 года американские и украинские офицеры проводили рутинную разведку, когда на экранах их радаров появилось что-то неожиданное.
По выражению издания, американцы были взбешены, потому что украинцы не предупредили их об ударе по крейсеру, а также удивлены, что у Украины были ракеты, способные достичь корабля.
Они паниковали, пишет NYT, потому что „администрация Байдена не собиралась разрешить украинцам атаковать такой мощный символ российского могущества“.
Еще одним таким шагом к нарушению доверия американцы сочли операцию Украины в Курской области в 2024 году. Как отмечает издание, летом 2024 года украинская армия на севере и востоке была опасно растянута. Однако сменивший Залужного на посту главнокомандующего ВСУ Сырский продолжал говорить им, что ему „нужна победа“.
В марте американцы обнаружили, что украинская военная разведка тайно планирует наземную операцию на юго-западе России. Тогда начальник киевской резидентуры ЦРУ поставил руководителя ГУР Кирилла Буданова перед фактом: если украинцы пересекут границу с Россией, это будет без американского оружия и разведданных, утверждает издание.
В начале августа украинцы сделали загадочный намек на то, что что-то происходит на севере, пишет NYT. В это время генерал Сырский сделал свой ход — отправил войска через юго-западную российскую границу в Курскую область.
Дело не только в том, что украинцы держали в неведении американцев, отмечает издание, а в том, что „они [украинские военные] тайно пересекли взаимно согласованную линию, вывозив оборудование, предоставленное коалицией, на российскую территорию“.
Ранее Украина и США определили зону в России, по которой украинцы могли стрелять из американского оружия, а командование в Висбадене могло поддерживать их удары разведывательной информацией. Это сделали, в частности, для предотвращения гуманитарной катастрофы в Харьковской области.
„Это был не почти шантаж, а именно шантаж“, — прокомментировал ситуацию чиновник Пентагона.
После начала боевых действий в Курской области американцы могли бы остановить свою поддержку, но они знали, что это, как пояснил представитель администрации США, может привести к большим жертвам среди украинских военных. Они могли погибнуть, если бы их не прикрывали ракеты HIMARS и разведка, пишет NYT.
Одной из целей вторжения ВСУ в Курскую область, как объяснил американцам Зеленский, было получения рычага влияния — захвата и удержания российской территории, которую можно было бы обменять на украинские в будущих переговорах.
В марте стало известно, что Украина постепенно выводит оттуда свой контингент. Недавно Зеленский заявил, что пауза с предоставлением разведданных со стороны США не повлияла на ухудшение положения украинских войск в Курской области.