2025.03.06 13:57

Залужный обвинил США в „разрушении мирового порядка“

 
ru.DELFI.lt
Valerijus Zalužnas
Valerijus Zalužnas
ФОТО: Alberto Pezzali | AP / Scanpix

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в „разрушении мирового порядка“, сообщает The Times.

В своей речи в Королевском интституте международных отношений Chatham House он также предупредил, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия придет за Европой.

„Это не просто ось зла, которая пытается пересмотреть мировой порядок… США разрушают мировой порядок“, — сказал он.

„Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира“, — добавил он. „А теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США“.

Издание подчеркивает, что Залужного, бывшего главнокомандующего украинскими вооруженными силами, прочат в будущую замену президенту Зеленскому.

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