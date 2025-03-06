Залужный обвинил США в „разрушении мирового порядка“

В своей речи в Королевском интституте международных отношений Chatham House он также предупредил, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия придет за Европой.

„Это не просто ось зла, которая пытается пересмотреть мировой порядок… США разрушают мировой порядок“, — сказал он.

„Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира“, — добавил он. „А теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США“.