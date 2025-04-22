Закупки Индией нефти РФ достигли максимума за 2 года

Поставки российской нефти в Индию в этом месяце достигнут максимального уровня за последние два года, сообщило во вторник, 22 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Kpler. По ее данным, объемы полученной из РФ нефти в апреле составят 2,15 млн баррелей в сутки - это самый высокий показатель с мая 2023 года.

Торговля нефтью между Россией и Индией возвращается к „почти нормальному уровню“ после перебоев, вызванных „прощальными“ санкциями экс-президента США Джо Байдена против „теневого флота “ и нефтяного сектора РФ, отмечает Bloomberg.

Российская нефть выгоднее