Закупки Индией нефти РФ достигли максимума за 2 года

Поставки российской нефти в Индию в этом месяце достигнут максимального уровня за последние два года, сообщило во вторник, 22 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Kpler. По ее данным, объемы полученной из РФ нефти в апреле составят 2,15 млн баррелей в сутки - это самый высокий показатель с мая 2023 года.
Торговля нефтью между Россией и Индией возвращается к „почти нормальному уровню“ после перебоев, вызванных „прощальными“ санкциями экс-президента США Джо Байдена против „теневого флота“ и нефтяного сектора РФ, отмечает Bloomberg.
Российская нефть выгоднее
Цены на нефть из РФ по-прежнему остаются привлекательными для индийских нефтепереработчиков, заявил ведущий аналитик Kpler в области переработки Сумит Ритолия. Он привел в пример нефть марки Urals, которую можно купить с „выгодной скидкой“ сравнительно с нефтью из Западной Африки или Ближнего Востока. В то же время поставки в Индию в ближайшие месяцы могут сократиться по мере наращивания объемов нефтепереработки внутри РФ, добавил аналитик.
Россия третий год подряд остается главным поставщиком нефти в Индию, доля ее импорта сейчас составляет 36%, отмечает агентство Reuters. На этом фоне закупки Индией нефти из стран ОПЕК в текущем финансовом году сократились до рекордно низкого уровня. В частности, поставки из Саудовской Аравии упали до минимума за 14 лет, а из Ирака - за 4 года, добавляет Reuters.