Закроет ли Эстония границу с Россией по примеру Финляндии?

В Финляндии прием от беженцев заявлений о предоставлении убежища будет проходить в аэропортах и в пунктах пересечения границы по воде (в портах). Представитель пограничной службы Финляндии Матти Сарасмаа заявил, что сроки закрытия могут быть сокращены или продлены в зависимости от ситуации на границе.
Комментируя решение Финляндии, глава МИД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил в социальных сетях, что Эстония к перемещению миграционной атаки на наши границы готова. "Это (решение Финляндии о закрытии границы — ред.) не обязательно означает, что миграционная атака из России переместиться на наши пограничные пункты или к границе на местности. Конечно, это не исключено и мы сделали все необходимые приготовления к такой ситуации", - сказал министр.
По словам Ляэнеметса, к сегодняшнему дню можно уверенно сказать, что мигранты прибывают на погранпункты восточной границы в результате системного и организованного перемещения, которое происходит в сотрудничестве с российской спецслужбой.
"К нашим погранпунктам за последнюю неделю дополнительных групп мигрантов не прибывало, но мы должны быть готовы к сценарию, когда россияне переместят мигрантов прямо к нашей границе на местности, так как знают, что в наши погранпункты мигранты без необходимых документов не попадут", - добавил Ляэнеметс.
Ляэнеметс заметил, что, хотя для части людей предупредительное закрытие пунктов пересечения границы может показаться более безопасным, но в настоящий момент следует держать людей на погранпунтах в состоянии максимальной готовности.
"Мы общались с финнами, и они не предполагают, что мы лишь из солидарности закроем свои границы, потому что они знают, что через Эстонию мигранты далее в порты или аэропорты Финляндии не попадут", - продолжил Ляэнеметс.
По словам Ляэнеметса, теперь и Северные страны узнали, что миграция - это не только помощь попавшим в беду, но и то, что враждебные нам страны могут использовать ничего не подозревающих мигрантов против нас.
"Таким образом, Россия помогает переосмыслить весь подход Европейского союза к миграции, когда в ЕС всё больше видят необходимость в воспрепятствовании нелегальной миграции, чтобы враждебные страны или контрабандисты не могли использовать невинных граждан третьих стран в качестве оружия или источника дохода, выталкивая их на границы других стран", - пояснил Ляэнеметс.
Ляэнеметс назвал попытки России миграционными атаками расколоть финское общество провалившимися. "Миграционное давление со стороны России сблизило Финляндию со странами Балтии и Польшей, которые в последние годы стали объектами аналогичных миграционных атак ", - сказал эстонский министр.