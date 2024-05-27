Закон об "иноагентах" в Грузии: парламент хочет снять вето

В День независимости Грузии 26 мая Зурабишвили выступила в поддержку европейского будущего ее страны ипродолжения евроинтеграции, при этом раскритиковав политику РФ в отношении соседних стран. "Европа не начинала ни одну войну. В европейской среде нашей стране дается возможность сохранить свою независимость и добиться развития. Удивительно, что мне приходится сегодня кого-то убеждать, кто является другом, а кто врагом. Мы же знаем, кто отнял у нас территории, и кто нарушает наш суверенитет", - заявила она.