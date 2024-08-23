Заключенные захватили заложников в колонии под Волгоградом

По данным Telegram-каналов Baza и Shot, в результате атаки пострадали пять человек: четыре сотрудника колонии, в том числе - ее начальник, и один заключенный. Агентство „Интерфакс“ утверждает, что трое пострадавших уже находятся в реанимации. По информации Telegram-канала Mash, один из них находится в критическом состоянии, еще два - в крайне тяжелом.