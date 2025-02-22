Закат Европы и Запада. Как Трамп рушит Pax Americana на радость Китаю и России

К этому все шло и так, но второе пришествие Трампа придало дезинтеграции Запада головокружительное ускорение. Эксперты дружно хоронят трансатлантический альянс и напоминают, что именно он позволил Америке десятилетиями строить современную империю, равную Римской и Британской.
Они предрекают полный крах „американского мира“, если Трамп окончательно отвернется от европейских союзников и выпишет Путину ярлык на правление в восточных землях.
Хорошо от этого не будет ни Европе, ни самой Америке. Десятилетия их союза помогли США стать ведущей мировой державой, а Европе — восстановиться после войны и объединить почти три десятка стран в крупнейший политический и экономический союз на планете. Трамп не против разрушить все это ради „величия Америки“.
Словно по указке Кремля и Китая
Трамп действует нахрапом под лозунгом „Америка прежде всего“. В этом и проблема, предупреждают историки, экономисты и комментаторы.
„Для союзников Америки в Европе идея Pax Americana всегда была чем-то большим, чем просто грубой силой“, — напоминает Марко Оверхаус из Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP).
„Американский мир“ зижделся на трех столпах: 1) международные организации и альянсы, в которых у всех стран равные права, 2) экономическая открытость самих США и 3) общие либерально-демократические ценности. Трамп не скрывает презрения ко всем пунктам этого списка. Поэтому его возвращение в Белый дом „грозит окончательно сломать основы Pax Americana“, пишет Оверхаус.
Трамп не просто изолирует США, рвет альянсы и договоры, закрывает границы, ограничивает торговлю, клеймит либералов и наступает на демократические институты: суды, прессу, парламент. Он ставит во главу угла грубую силу, подрывает „мягкую силу“, угрожает друзьям (Европе, Украине) и даже союзникам по НАТО (Канаде, Дании).
Ущерб уже необратим, считает американский экономист Пол Кругман.
„Мы перестали уважать прежних союзников. А нам перестали доверять. Мы теряем друзей. И это делает нас слабыми“, — пишет он.
Даже самая богатая и мощная держава в мире проиграет, если останется в одиночестве, уверен Кругман.
„Сейчас союзники Америке даже нужнее, чем во времена холодной войны. Потому что тогда экономика США была на порядок крупнее экономики нашего главного врага“, — пишет он.
Новый враг США — Китай, намного богаче прежнего — СССР. Экономист Кругман отмечает, что в альянсе США с Европой экономика „свободного мира“ мощнее российско-китайской „оси автократии“. Но если Америка окончательно порвет с Европой, то автократии окажутся главной экономической — а следом и военной — силой на планете.
„Так что сейчас совсем не время ссориться с другими демократиями и разрушать репутацию Америки как надежного партнера“, — предупреждает Кругман.
Трамп действует словно по указке врагов США, удивляется он.
„События разворачиваются так, будто Китаю и России удалось каким-то образом расставить на высшем уровне американской власти людей, стремящихся подорвать позиции Америки в мире“, — пишет он.
Как защита Европы укрепила позиции США в мире
После Второй мировой у США не было ни военных, ни экономических соперников за пределами советского блока. Американцы могли бы забрать себе не только Гренландию, но любые земли в Европе и Японии.
„Однако тогдашние лидеры оказались искушеннее. Они понимали, что Америке нужны процветающие союзники, а не новые территории“, — напоминает Кругман. Поэтому США помогли всем, включая недавних врагов Германию и Италию.
Союзы и открытость позволили Америке занять ключевое место в мире, выиграть холодную войну и стать ведущей военной и экономической державой на планете.
„Американские альянсы поддерживают стабильность в регионах, которые Вашингтон не может игнорировать, тем самым способствуя созданию атмосферы мира, в которой Америка и ее партнеры могут процветать“, — отмечают американские эксперты в области безопасности Питер Фивер и Хэл Брэндс.
Они проанализировали выгоды и убытки США от поддержания Pax Americana и пришли к выводу, что преимущества значительно превосходят расходы. Другое дело, что политикам проще критиковать затратные для США союзы, чем объяснять избирателю выгоды.
„Опасности и риски, присущие американским альянсам, в большинстве случаев очевидны и интуитивно понятны, в то время как преимущества зачастую — косвенные и часто проявляются в том, что что-то плохое НЕ происходит. Поэтому их труднее даже описать, не то что измерить“, — говорится в их статье для бюллетеня Военного колледжа армии США.
Трамп как раз из тех, кто уверен, что европейские союзники наживаются на Америке, и требует от них раскошелиться.
Однако Брэндс и Фивер подсчитали, что США на самом деле зарабатывают благодаря альянсам в три раза больше, чем тратят. И дело не только в деньгах.
Альянсы вроде НАТО до сих пор позволяли Америке казаться сильнее, чем она есть на самом деле. Да, у США самая мощная армия, но альянс — дешевле и лучше. Брэндс и Фивер сравнивают его с сыгранной спортивной командой против наскоро собранной. Благодаря союзникам США экономят на военных базах вдали от родных берегов и на разведке.
Чем крепче военные связи с союзниками, тем прочнее и экономические. Роль защитника десятилетиями позволяла американцам выбивать у европейцев преференции в торговле. А принадлежность к одному альянсу обеспечивала стабильность и предотвращала разрыв отношений, даже когда политики ссорились вдрызг.
„Другими словами, альянсы не столько обременяют Америку, сколько укрепляют ее. Защита единомышленников делает единственную мировую сверхдержаву еще более эффективной и влиятельной“, — пишут Брэндс и Фивер.
„Защита слабых всегда была средством политического влияния, коммерческой выгоды (в частности, от продажи оружия), доступа к военным объектам и обеспечения легитимности совместных военных операций“, — соглашается Брюно Тертре из французского Фонда стратегических исследований (FRS).
Дружба США с Европой до Трампа снижала и общую напряженность в мире, поскольку коллективная безопасность сдерживала потенциальных агрессоров. Достаточно вспомнить, что Россия напала на Грузию и Украину, но не страны Балтии, входящие в НАТО.
Готовность США прийти на помощь союзникам помогала и делу нераспространения ядерного оружия. В Европе оно есть только у Франции и Великобритании. В случае отказа Трампа гарантировать мир в Старом Свете о бомбе задумаются и Германия, и Италия и другие развитые страны. Их ресурсы пойдут не на улучшение жизни граждан, а на перевооружение, как в Северной Корее.
До сих пор Европа была избавлена от этих затрат благодаря защите США.
Как „американский мир“ обеспечил процветание Европе
„США не только защищали Европу от советской угрозы, но и гарантировали мир внутри самой Европы, — пишет историк Бенджамин Род из Международного института стратегических исследований (IISS). — Вашингтон выполнял эту роль не бескорыстно. Американцы считали важнейшим приоритетом для себя сохранение Западной Европы в составе свободного мира и предотвращение новой войны на континенте“.
Благодаря гарантиям Америки Франция с Британией мирно сосуществовали с Западной Германией сразу после войны и не возражали против ее воссоединения после развала советского блока.
„Европа пользовалась многими преимуществами наличия защитника-гегемона, но без традиционных сопутствующих недостатков в виде тирании или территориальных уступок“, — пишет Род.
Теперь европейцам придется уживаться с новой реальностью.
„Трамп играет в игру с нулевой суммой, — описывает сложности Кругман. — Живи он в ту эпоху, он наверняка назвал бы авторов плана послевоенного восстановления Европы Гарри Трумэна и Джорджа Маршалла недоумками“.
Европейские лидеры бодрятся, но ситуация тревожная, предупреждает Бенджамин Род. Три десятка европейских стран сильно отличаются друг от друга и населением, и вооружением, и экономикой, и идеологией.
„Устойчивость при такой разобщенности Европе придавал американский Левиафан, — пишет Род. — Но если он самоустранится в течение пары месяцев, а не лет или десятилетий, то неясно, чем европейцы собираются подкреплять обнадеживающую риторику“.
У них слабые армии, низкий экономический рост, высокие социальные расходы и стареющее население. Денег и так не хватает, а тут еще срочно нужно перевооружаться. Прямой путь к кризису — экономическому и политическому.
Род сравнивает происходившее с Европой до Трампа с коротким 80-летним периодом Pax Romana на закате Римской империи, который историк Эдвард Гиббон называл самым счастливым и процветающим в истории человечества.
Если бы Гиббон прожил еще пару веков, он пересмотрел бы свои оценки, уверен Род.
„Роль США как гаранта безопасности позволили Европе пережить период относительного единства, безопасности и свободы, счастье и процветание которого намного превзошли показатели второго столетия. Возможно, наши далекие потомки, подобно Гиббону, будут считать 80 с лишним лет Pax Americana в послевоенный период — и особенно в период после холодной войны — недолгим отступлением от долгой истории кровопролития в Европе, а сам золотой век — давно потерянным“.