Закат Европы и Запада. Как Трамп рушит Pax Americana на радость Китаю и России

Хорошо от этого не будет ни Европе, ни самой Америке. Десятилетия их союза помогли США стать ведущей мировой державой, а Европе — восстановиться после войны и объединить почти три десятка стран в крупнейший политический и экономический союз на планете. Трамп не против разрушить все это ради „величия Америки“.

Они предрекают полный крах „американского мира“, если Трамп окончательно отвернется от европейских союзников и выпишет Путину ярлык на правление в восточных землях.

К этому все шло и так, но второе пришествие Трампа придало дезинтеграции Запада головокружительное ускорение. Эксперты дружно хоронят трансатлантический альянс и напоминают, что именно он позволил Америке десятилетиями строить современную империю, равную Римской и Британской.

„Американский мир“ зижделся на трех столпах: 1) международные организации и альянсы, в которых у всех стран равные права, 2) экономическая открытость самих США и 3) общие либерально-демократические ценности. Трамп не скрывает презрения ко всем пунктам этого списка. Поэтому его возвращение в Белый дом „грозит окончательно сломать основы Pax Americana“, пишет Оверхаус.

„Для союзников Америки в Европе идея Pax Americana всегда была чем-то большим, чем просто грубой силой“, — напоминает Марко Оверхаус из Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP).

Трамп действует нахрапом под лозунгом „Америка прежде всего“. В этом и проблема, предупреждают историки, экономисты и комментаторы.

„Сейчас союзники Америке даже нужнее, чем во времена холодной войны. Потому что тогда экономика США была на порядок крупнее экономики нашего главного врага“, — пишет он.

Даже самая богатая и мощная держава в мире проиграет, если останется в одиночестве, уверен Кругман.

„Мы перестали уважать прежних союзников. А нам перестали доверять. Мы теряем друзей. И это делает нас слабыми“, — пишет он.

Трамп не просто изолирует США, рвет альянсы и договоры, закрывает границы, ограничивает торговлю, клеймит либералов и наступает на демократические институты: суды, прессу, парламент. Он ставит во главу угла грубую силу, подрывает „мягкую силу“, угрожает друзьям (Европе, Украине) и даже союзникам по НАТО (Канаде, Дании).

„События разворачиваются так, будто Китаю и России удалось каким-то образом расставить на высшем уровне американской власти людей, стремящихся подорвать позиции Америки в мире“, — пишет он.

„Так что сейчас совсем не время ссориться с другими демократиями и разрушать репутацию Америки как надежного партнера“, — предупреждает Кругман.

Новый враг США — Китай, намного богаче прежнего — СССР. Экономист Кругман отмечает, что в альянсе США с Европой экономика „свободного мира“ мощнее российско-китайской „оси автократии“. Но если Америка окончательно порвет с Европой, то автократии окажутся главной экономической — а следом и военной — силой на планете.

„Американские альянсы поддерживают стабильность в регионах, которые Вашингтон не может игнорировать, тем самым способствуя созданию атмосферы мира, в которой Америка и ее партнеры могут процветать“, — отмечают американские эксперты в области безопасности Питер Фивер и Хэл Брэндс.

Союзы и открытость позволили Америке занять ключевое место в мире, выиграть холодную войну и стать ведущей военной и экономической державой на планете.

„Однако тогдашние лидеры оказались искушеннее. Они понимали, что Америке нужны процветающие союзники, а не новые территории“, — напоминает Кругман. Поэтому США помогли всем, включая недавних врагов Германию и Италию.

После Второй мировой у США не было ни военных, ни экономических соперников за пределами советского блока. Американцы могли бы забрать себе не только Гренландию, но любые земли в Европе и Японии.

Они проанализировали выгоды и убытки США от поддержания Pax Americana и пришли к выводу, что преимущества значительно превосходят расходы. Другое дело, что политикам проще критиковать затратные для США союзы, чем объяснять избирателю выгоды.

„Опасности и риски, присущие американским альянсам, в большинстве случаев очевидны и интуитивно понятны, в то время как преимущества зачастую — косвенные и часто проявляются в том, что что-то плохое НЕ происходит. Поэтому их труднее даже описать, не то что измерить“, — говорится в их статье для бюллетеня Военного колледжа армии США.

Трамп как раз из тех, кто уверен, что европейские союзники наживаются на Америке, и требует от них раскошелиться.