Захват хуситами торгового судна в Красном море. Что известно, и как это связано с войной Израиля против ХАМАС

Компания Nippon Yusen сообщила, что судно Galaxy Leader было захвачено у берегов Йемена на пути в Индию.

"В настоящее время министерства и ведомства, включая министерство транспорта и министерство иностранных дел, собирают информацию и работают с соответствующими странами для скорейшего освобождения судна и его экипажа", — заявил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Главный секретарь кабинета министров Японии заявил, что ведется работа по освобождению судна, на борту которого находится 22 человека.

Израильские власти отрицают принадлежность Galaxy Leader еврейскому государству; также, по их словам, среди членов экипажа нет ни одного израильтянина.

Ранее хуситы объявили, что будут нападать на любые суда, имеющие хоть какое-то отношение к Израилю.

Накануне повстанцы из движения "Ансар Аллах" подтвердили захват, как они полагают, "израильского судна" в ходе операции в Красном море. По их словам, судно было отогнано к йеменскому берегу.

Другой представитель повстанцев, Мохаммед Абдулсалам (он также возглавляет делегацию группировки на мирных переговорах об окончании войны в Йемене) назвал захват судна "началом битвы на море".

Представитель хуситов Яхья аль-Сареа заявил, что судно привели в один из йеменских портов.

После 18 ноября данные о положении судна не обновлялись, поскольку, по всей видимости, оно пыталось войти в Баб-эль-Мандебский пролив с отключенными системами слежения, а затем было захвачено хуситами.

Компания Ambrey, занимающаяся вопросами безопасности на море, сообщила, что групповой владелец судна указан как Ray Car Carriers, материнская компания которого принадлежит израильскому бизнесмену Абраму "Рами" Унгару.

Агентство Reuters сообщило, что судно Galaxy Leader принадлежит дочернему предприятию компании Ray Car Carriers, расположенной на острове Мэн, которая, в свою очередь является подразделением компании Ray Shipping, зарегистрированной в Тель-Авиве.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что судно "было захвачено под руководством Ирана йеменскими повстанцами-хуситами", а сам премьер назвал произошедшее "иранским нападением на международное судно".

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что обвинения Израиля несостоятельны и "являются проекцией, направленной на то, чтобы выйти из ситуации, в которой они оказались".

"Мы неоднократно заявляли, что группы сопротивления в регионе представляют свои страны, принимают решения и действуют, исходя из интересов своих стран, — сказал он. — Сионистский режим (эвфемизм, используемый в Иране по отношению к Государству Израиль — Би-би-си) не может смириться с тем, что потерпел крупное поражение в Палестине, и хочет найти оправдание своему поражению, обвиняя Исламскую Республику Иран".