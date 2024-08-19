Зачем Путин поехал в Азербайджан?

По сообщению Кремля, во время визита будут обсуждаться вопросы развития союзнических и стратегических отношений между Азербайджаном и Россией. Ожидается, что Путин также обсудит с президентом Ильхамом Алиевым мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Почему Путин приезжает именно сейчас? Анализ

Это первый визит Владимира Путина в Азербайджан после того, как он начал войну против Украины два года назад.

Этот визит также происходит в то время, когда Украина вторглась на российскую территорию и бои идут в самой России.

После того как Запад изолировал Путина за аннексию украинских земель, он стремится укрепить свои связи с союзниками и найти новых.