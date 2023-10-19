За сутки в Украине под обстрелами погибли пять человек

По словам главы администрации Херсонской области Александра Прокудина, за сутки российская армия 105 раз обстреляла регион, выпустив по нему 580 снарядов из миномётов, танков, самолётов и беспилотников. Снаряды попали в том числе в жилые кварталы, на территорию завода и парка в Херсоне. В результате погибли два человека, ещё четыре получили ранения.