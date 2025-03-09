2025.03.09 11:55

За два дня боев и расправ в Сирии убиты более тысячи человек

 
Deutsche Welle
Столкновения в Сирии
Столкновения в Сирии
ФОТО: Omar Albam | AP / Scanpix

Сирийские правозащитники заявляют о массовых расправах над мирными жителями в 29 населенных пунктах провинций Латакия, Тартус, Хама и Хомс. Подтверждения этой информации из независимых источников нет.

За последние два дня в результате боевых действий в Сирии, ведущихся новыми властями в нескольких провинциях против сторонников свергнутого президента Башара Асада, а также внесудебных расправ погибли в общей сложности более тысячи человек. Сирийские силы безопасности и их союзники с 6 марта убили 745 мирных жителей, сообщил вечером в субботу, 8 марта, базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). По его данным, среди жертв есть женщины и дети.

Правозащитники заявляют о массовых убийствах мирных жителей

Организация заявила о массовых убийствах жителей 29 населенных пунктов в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс и обвинила силы временного правительства в военных преступлениях. Прибрежные регионы страны считаются оплотом клана Асадов и являются местом проживания значительной части алавитского меньшинства - общины, к которой принадлежит и свергнутый сирийский диктатор.

Помимо представителей гражданского населения, в числе убитых - 273 участника боевых действий с обеих сторон, указал далее SOHR. Публикуемые сирийскими правозащитниками данные невозможно проверить из независимых источников. На фоне боевых действий затруднено снабжение населения. В частности, в Латакии наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, закрыты рынки и пекарни, передают информагентства.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии