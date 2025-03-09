За два дня боев и расправ в Сирии убиты более тысячи человек

За последние два дня в результате боевых действий в Сирии, ведущихся новыми властями в нескольких провинциях против сторонников свергнутого президента Башара Асада, а также внесудебных расправ погибли в общей сложности более тысячи человек. Сирийские силы безопасности и их союзники с 6 марта убили 745 мирных жителей, сообщил вечером в субботу, 8 марта, базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). По его данным, среди жертв есть женщины и дети.