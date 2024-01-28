Южная Корея заявила о новом пуске крылатых ракет КНДР

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет из района портового города Синпхо на восточном побережье страны. Об этом Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщает в воскресенье, 28 января. Южнокорейские военные анализируют ситуацию и тесно координируют свои действия со США, чтобы отслеживать "дополнительные признаки провокаций" КНДР, указал Сеул.

Нынешний запуск со стороны Пхеньяна стал вторым за неделю. Государственные СМИ КНДР 24 января заявили о первых испытаниях крылатой ракеты нового типа "Пульхвасар-3-31". По данным южнокорейских военных, запущенные 24 января ракеты через некоторое время упали в море между Корейским полуостровом и Китаем.

В текущем месяце Пхеньян уже объявлял об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, а также о системе подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23" - подводного беспилотного аппарата, который может быть оснащен ядерной боеголовкой. Независимых подтверждений существования системы "Хэиль-5-23" нет.

Санкции в отношении КНДР