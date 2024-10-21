Южная Корея потребовала вывести солдат КНДР из России

„Нужно заниматься этим. Реагировать. Противодействовать. И нельзя давать злу разрастаться. Если мир будет молчать сейчас и если нам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте так же постоянно, как защищаться от „шахедов“, то это точно никому в мире не будет на пользу и лишь продлит эту войну. Войну, которая должна быть завершена справедливо и как можно скорее“, - сказал Зеленский.