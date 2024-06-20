Южная Корея может начать поставки оружия Украине после соглашения России и КНДР

Южная Корея – один из крупнейших в мире поставщиков вооружений. Однако в Украину Сеул оружие не поставляет. Президент России Владимир Путин недавно заявлял, что ценит это в отношениях двух стран. Ряд мировых СМИ сообщал, что южнокорейские снаряды могли поставляться в США, чтобы Вашингтон, в свою очередь, мог отправлять снаряды Украине.

Неназванный собеседник „Рёнхап“ в офисе президента Южной Кореи не стал подтверждать агентству пересмотр вопроса о поставках, но не стал и опровергать это. По его словам, Сеул пока не будет открыто комментировать этот вопрос. „О конкретных мерах будет сообщено позже, мы не хотим раскрывать планы заранее, и нам интересна реакция России“, – сказал чиновник журналистам.