Южная Европа готовится к африканской жаре

„Если температура поднимается выше 40 градусов, мы оказываемся в зоне риска. Одни люди будут в порядке, а другие - нет. Но именно здесь начинаются проблемы. Те или иные органы могут начать отказывать или работать со сбоями. Причиной этого может быть так называемая денатурация белков. То есть белки меняют свою форму, что ведёт к распаду некоторых из них. Таковы первые признаки перегрева организма“.