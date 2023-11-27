Юрмала отстояла право требовать 3 евро за въезд круглый год

Дума, оспорившая приказ министра, выиграла суд. Это значит, что платить автомобилистам придется не только в летний сезон. После того как Плешс остановил действие решения Юрмальской думы, в силе остались прежние правила от 12 января 2017 года, гласящие, что плата составляет 2 евро и взимается лишь в период с 1 апреля по 30 сентября, сообщается на сайте Суда Сатверсме. Аргументировало Минрегионов свое решение тем, что Юрмальская дума не сумела обосновать резкое повышение платы за транзитный проезд по городу-курорту, пишет Rus.LSM.

Дума обратилась в Конституционный суд с иском, ссылаясь на статью, которая гласит, что государство защищает право каждого жить в благополучной среде, получать сведения о состоянии окружающей среды и заботиться о ее сохранении и улучшении. Статьи Закона о налогах и пошлинах оговаривают право местных самоуправлений вводить муниципальные пошлины и порядок их уплаты, в том числе за проезд транспортных средств по административной территории самоуправлений.