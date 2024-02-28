Юлия Навальная выступила в Европарламенте

Юлия Навальная в среду, 28 февраля, выступила перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге. Обратиться к ним ее пригласила председатель Европарламента Роберта Метсола.

После речи вдовы оппозиционера Алексея Навального парламентарии, а также представители Еврокомиссии и Совета ЕС обсуждают его гибель и ответные шаги Евросоюза. Дискуссия называется "Убийство Алексея Навального и необходимость действий ЕС в поддержку политзаключенных и подавляемого гражданского общества в России". Голосование за соответствующую резолюцию запланировано на четверг, 29 февраля.