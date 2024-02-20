Юлия Навальная призвала Евросоюз не признавать результаты президентских выборов в России

"Путин убил моего мужа ровно за месяц до так называемых выборов. Эти выборы — фальшивые, но Путину они все равно нужны. Для пропаганды. Он хочет, чтобы весь мир верил, что все в России его поддерживают и восхищаются им. Не верьте этой пропаганде. Не признавайте эти выборы. Президент, который убил своего главного политического оппонента, не может быть легитимным по определению", — заявила Навальная.

Также она потребовала пересмотреть санкционный режим против России, сделав его более эффективным: "Да, вы ввели санкции против некоторых из них, но миллиардеры не сильно пострадали. Они наняли лучших адвокатов и переписали все, чем они владеют, на членов семей и друзей. […] Звучит неправильно, не так ли? Вилла бывшей жены Владимира Путина Людмилы в Биаррице, купленная на коррупционные деньги, до сих пор не арестована! Друзья Путина просто смеются над вами".