YouTube заблокировал канал издания The Insider, которое нашло отравителей Навального и Скрипалей

В письме компании Google, которая владеет видеохостингом, говорится, что The Insider Live "нарушает политику канала о спаме, скаме и мошенничестве". На канал было подписано 52 тысячи человек, на нем ежедневно выходили новостные сюжеты, интервью и авторские программы. Сейчас этот контент недоступен.

Как утверждает редакция The Insider, в течение нескольких месяцев канал "подвергался массовому наплыву троллей, оставляющих комментарии в поддержку ХАМАС, Азербайджана и внешней политики Кремля и отправлявших жалобы на канал". За неделю до блокировки, пишет команда проекта, YouTube ограничил доступ к нескольким старым видео об основателе ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожина якобы за нарушение правил о "группировках, совершающих насильственные преступления". Также The Insider Live получал "множество необоснованных предупреждений о нарушении авторских прав, и попытки обжаловать их были безуспешными".