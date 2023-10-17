Ynet: Зеленский планировал визит в Израиль, однако получил отказ

Президент Украины Владимир Зеленский хотел приехать в Израиль в знак поддержки, однако власти страны ответили отказом, отметив, что сейчас «не лучшее время для визита» украинского лидера. Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники.