Yle: в Финляндии пока не будет нового ужесточения мер на границе с РФ

Что именно содержалось в правительственном предложении по инициативе МВД, пока неясно, отмечает Yle. Позднее вещатель сообщил, что руководство страны намерено обсуждать иные возможные модели ужесточения.

В другой публикации во вторник Yle называет ложной информацию в "Российской газете" о том, что в ночь на 22 ноября Финляндия полностью закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. "Утверждение не соответствует действительности. Правительство Финляндии до сих пор не собиралось для принятия решения о дальнейших ограничениях", – говорится в материале.