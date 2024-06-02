Йеменские хуситы вновь атаковали военные корабли США

Центральное командование США подтвердило сообщения об обстреле одного судна - в заявлении ведомства на странице в соцсети X упоминается эсминец USS Gravely. Другая атака хуситов описывается как запуск БПЛА в южной части Красного моря - один из них был сбит, два других упали в воду, указывает командование. При этом ни одно судно не получило повреждений, следует из отчета.

Хуситы на протяжении дня также атаковали три коммерческих судна. Одно из них, Maina было атаковано дважды - в Красном, а затем в Аравийском море. В Красном море также было атаковано судно Abliani, и еще одно, Al Oraiq - в Индийском океане. Из данных сервиса Marinetraffic следует, что первые два из перечисленных судов ходят под флагом Мальты, а третье - как зарегистрированное на Маршалловых островах.