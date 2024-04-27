Йеменские хуситы вновь атаковали суда в Красном море

Два судна в Красном море в пятницу, 26 апреля, подверглись нападению со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X. Хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты "вблизи судна Maisha и судна Andromeda Star, принадлежащего Великобритании и идущего под панамским флагом", говорится в сообщении.
Американские военные уточняют, что на Andromeda Star сообщили о незначительных повреждениях, однако судно продолжило свой рейс.
Центр UKMTO зафиксировал две атаки у берегов Йемена
Несколькими часами ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о двух атаках на судно в 14 морских милях к юго-западу от йеменского города Моха. При первой атаке "в непосредственной близости от судна произошел взрыв, который почувствовал экипаж", а при второй предположительно две ракеты повредили судно, пояснили в UKMTO, не уточнив, о каком судне шла речь.
В то же время британское агентство по безопасности морских торговых операций Ambrey подтвердило, что в этом "инциденте были замечены три ракеты". Ближе всего к месту происшествия находился танкер под флагом Панамы, ранее принадлежавший Великобритании, добавило агентство. По его сведениям, это судно зарегистрировано на Сейшельских островах и направлялось из российского Приморска в индийский Вадинар.