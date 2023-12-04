Йеменские хуситы атаковали три коммерческих судна и американский эсминец в Красном море

Согласно пресс-службе ведомства, в районе 9:15 эсминец ВВС США зафиксировал ракетную атаку с подконтрольной йеменским хуситам территории. Ракета пролетела недалеко от грузового судна под флагом Багамских островов «Юнити Эксплорер».
Через несколько часов эсминец сбил беспилотник, также запущенный с территории Йемена, который летел в его сторону. В сообщении отмечается, что точно неизвестно, являлся ли военный корабль целью атаки.
Позднее американский корабль отреагировал на сигнал бедствия от судна «Юнити Эксплорер», которое получило незначительные повреждения при новой ракетной атаке. Пока корабль ВМС США оказывал помощь, удалось сбить еще один беспилотник.
После этого еще два судна — балкеры «Намбер 9» и «Софи II» — послали сигнал бедствия из-за попаданий ракет. Эсминец и им оказал поддержку. В процессе был сбит еще один беспилотник.
В Пентагоне, комментируя произошедшее, подчеркнули, что подобные нападения представляют прямую угрозу международной торговле и морской безопасности, а также обвинили Иран в организации ударов. «У нас также есть все основания полагать, что эти атаки, хотя и совершены хуситами в Йемене, полностью организованы Ираном», — говорится в заявлении.
В свою очередь представитель военного крыла хуситов Яхья Сери подтвердил, что группировка «Ансар Алла» нанесла удары по «израильским» «Юнити Эксплорер» и «Намбер 9», которые «не отреагировали на предупреждения» боевиков. Он также подчеркнул, что хуситы продолжат атаковать «израильские суда», пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа.
Группировка «Ансар Алла» фактически правит в Йемене с 2015 года. Считается, что хуситы имеют тесные связи с Ираном и «Хизбаллой», которые поддерживают ХАМАС в войне против Израиля.
Ранее хуситы объявили, что будут атаковать все суда, связанные с Израилем. По данным «Русской службы Би-би-си», с тех пор суда, принадлежащие израильским бизнесменам, как минимум четыре раза подвергались нападениям со стороны группировки.