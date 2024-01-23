Йемен: новые удары США и Великобритании по объектам хуситов

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы регулярно атакуют беспилотными летательными аппаратами и ракетами коммерческие суда в Красном море после нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Хуситы объявили, что вступили в конфликт на Ближнем Востоке на стороне ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на "беспрецедентные" нападения хуситов на иностранные морские суда в Красном море, поставившие под угрозу торговлю и свободу судоходства в регионе. С тех пор удары по позициям хуситов продолжались. Вашингтон вернул йеменских хуситов в список глобально действующих террористических организаций.