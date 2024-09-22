Яшин: российскую оппозицию не объединить, да и не нужно

Свою тюремную камеру российский оппозиционер сравнивает с будущим России: „Заходит в камеру человек, который приехал с фронта. А я сижу за то, что выступал против войны. Но мы не можем ничего с этим сделать, дверь закрыта. Надо как-то договариваться. Это, конечно, очень сложно, потому что перед тобой - убийца. Но даже с такими людьми надо разговаривать, потому что речь идет о нескольких сотнях тысяч наших сограждан. Их не отправишь на Луну и всех не посадишь“.