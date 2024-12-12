Яшин, Навальная и Кара-Мурза проведут новый марш в Берлине

По их словам, за всеми тремя событиями стоит президент РФ Владимир Путин. „Именно он отправил войска на территорию соседнего государства, развязав самую кровопролитную войну в Европе после Второй мировой. Именно он лично отдает приказы о физической ликвидации своих главных политических оппонентов в России“, - подчеркивается в заявлении.

Поэтому оппозиционеры предложили выйти на марши в Берлине и других городах мира под лозунгом „Путин, хватит убивать“. „На его совести десятки тысяч смертей невинных людей. Об этом надо говорить вслух. Об этом надо говорить громко. Не пытаться договориться о чем-то с террористом и убийцей, а называть его так, как он заслуживает. Диктаторам такое не по душе“, - заявили они.