Япония и Камбоджа совместно помогут в разминировании Украины

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава объявила в субботу, 7 июля, о совместном проекте с Камбоджей по обмену знаниями и технологиями в области обезвреживания мин по всему миру, включая Украину, пишет агентство АР. Глава японского МИД сообщила об этом во время посещения Камбоджийского центра по разминированию в Пномпене, который был создан в 90-х годах прошлого века после долгой гражданской войны в этой юго-восточной стране. В те годы перед центром стояла задача справиться с примерно 4-6 миллионами мин и других неразорвавшихся боеприпасов, разбросанных по сельской местности после войны.