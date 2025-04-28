Януковича заочно приговорили в Киеве еще к 15 годам тюрьмы

Это уже второй приговор Виктору Януковичу, вынесенный в Украине заочно. В январе 2019 года он был приговорен к 13 годам лишения свободы также за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины . Кроме того, тогда же было сообщено о подозрении 15 бывшим сотрудникам УГО по факту дезертирства.

История бегства Януковича в Россию