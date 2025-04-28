Януковича заочно приговорили в Киеве еще к 15 годам тюрьмы

Подольский районный суд Киева в понедельник, 28 апреля, заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в организации незаконного пересечения границы и подстрекательстве к дезертирству. Вместе с ним заочно приговорен на 10 лет лишения свободы бывший заместитель начальника Управления государственной охраны (УГО) Украины (он же экс-начальник службы безопасности президента) Константин Кобзарь. Суд согласился с мнением прокуратуры и назначил обвиняемым те сроки, о которых она просила, отмечается в сообщении агентства „Интерфакс-Украина“.
„Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года (на следующий день после отстранения Януковича от власти Верховной радой. - Ред.) экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником службы безопасности президента и представителями РФ, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО“, - говорится в тексте, опубликованном в тот же день на сайте офиса генпрокурора Украины.
Это уже второй приговор Виктору Януковичу, вынесенный в Украине заочно. В январе 2019 года он был приговорен к 13 годам лишения свободы также за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины. Кроме того, тогда же было сообщено о подозрении 15 бывшим сотрудникам УГО по факту дезертирства.
История бегства Януковича в Россию
Полет Януковича из Украины в РФ, как сказано в обвинительном заключении, осуществлялся вне пункта пропуска через госграницу для воздушного сообщения. Экс-президент и его люди вылетели тремя российскими военными вертолетами с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении военного аэродрома в городе Ейск, а оттуда - в Крым, где Янукович находился в расположении российских военных. Как утверждается, находясь в Севастополе, он подстрекал сотрудников своей охраны к дезертирству, после чего с частью охранников морским путем отправился в Россию. Как утверждается, что маршрут передвижений Януковича координировался российскими спецслужбами и согласовывался лично президентом РФ Владимиром Путиным.
Уже находясь в России, Янукович на публичных выступлениях несколько раз называл себя легитимным президентом, а также подписал петицию с просьбой ввести в Украину российские войска. Однако после признания Москвой избранного президентом Украины Петра Порошенко легитимным главой государства, Янукович оставил свои появления на публике и общением со СМИ. В настоящее время беглый президент живет в поселке Барвиха в Подмосковье, о чем, в том числе, сообщил прокурор на заседании Подольского суда Киева.
Сын Виктора Януковича - Александр Янукович - через близкие к нему компании зарабатывает миллиарды рублей на продаже угля с оккупированных Россией украинских территорий, говорилось в расследовании издания „Важные истории“ в начале февраля. Как выяснили журналисты, в 2023-2024 годах структуры, связанные с Януковичем-младшим, экспортировали из РФ почти полмиллиона тонн угля. Деньги за сырье поступали на счета офшора с Британских Виргинских островов, а сам уголь - в Турцию и другие страны.