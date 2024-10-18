Яхья Синвар погиб почти случайно. Что известно об обстоятельствах смерти главы ХАМАС

Военные увидели трех человек, бегущих в сторону ближайших домов в поисках укрытия, опознали их как боевиков и открыли огонь.

Подробности его гибели все еще появляются. Мы собрали все, что об этом известно на данный момент.

В конечном итоге, похоже, смерть настигла Синвара в результате случайной встречи с израильским патрулем на юге Газы. Отряд охраны Синвара в тот момент был небольшим. Заложников поблизости обнаружено не было.

Сообщалось, что все это время 61-летний Синвар в основном скрывался в туннелях под сектором Газа вместе с группой телохранителей и под прикрытием живого щита из заложников, захваченных в Израиле.

В рамках войны это была обычная перестрелка, и, удостоверившись, что все боевики мертвы, военные покинули место столкновения и вернулись туда лишь на следующий день.

Известно только, что в распоряжении ЦАХАЛ есть снимки, на которых видно, что Синвару попали в голову.

В данный момент неясно, был ли он убит дроном или в результате стрельбы со стороны израильского патруля.

Именно это тело было впоследствии опознано как Яхья Синвар.

Человек бросил в дрон что-то похожее на палку, и на этом видео обрывается.

На кадрах, обнародованных ЦАХАЛ в четверг, видно, как человек пытается прятаться среди куч мусора на первом этаже здания. Судя по его движениям, он был ранен в руку.

Один из них забежал в сильно разрушенный дом, где его настиг мини-дрон, снявший поледние минуты жизни этого человка.

Комментируя гибель Синвара, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что „злу нанесён удар“, но предупредил, что война в Газе ещё не завершена.

Впервые о том, что лидер ХАМАС, возможно, убит, израильские военные объявили в четверг днем, а уже к вечеру ЦАХАЛ завил, что „Яхья Синвар ликвидирован“.

На подтверждение его личности понадобилось несколько часов, в течение которых были проведены анализы зубов, отпечатков пальцев и ДНК.

Позднее, после соблюдения всех норм безопасности, в Израиль было доставлено тело.

Трогать тело военные не стали из-за угрозы мин-ловушек, но отправили в Израиль часть пальца погибшего на экспертизу.

Именно тогда при осмотре тел погибших было обнаружено, что один из них был поразительно похож на лидера ХАМАС.

„Синвар умер в результате охоты на него, на бегу. Он умер не как командир, а как человек, который заботился только о себе. Это четкий сигнал всем нашим врагам“, — сказал министр обороны Израиля Йоав Галант.

Кольцо сжималось

В своем заявлении официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари обратил внимание, что в момент столкновения с израильским патрулем рядом с Синваром почти не было охраны.

Это, по мнению израильского командования, может объясняться либо тем, что либо группа пыталась передвигаться незамеченными, либо в окружении Синвара были большие потери.

Заложников, которых, как считалось, Синвар использовал в качестве живого щита, на месте перестрелки не было.