Яблоки и каштаны на землю! Греческие фермеры присоединились к акциям протеста

Фермеров многих европейских стран вдохновляют примеры их коллег, и цепная реакция протестов наблюдается по всему ЕС. Впрочем, пока эти акции менее масштабны, чем недавние протесты во Франции.

В Германии тракторы намеревались заблокировать подъезды к аэропорту Франкфурта-на-Майне, одному из крупнейших в Евролпе пересадочных узлов. Для участия в акции было заявлено около двух тысяч машин, но в итоге, по данным полиции, приехало только около четырехсот. У пассажиров возникли некоторые проблемы с доступом к терминалам, но серьезных перебоев в работе не зафиксировано.