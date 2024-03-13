"Я слышала, как женщины кричали в руках солдат". Как жил Изюм под российской оккупацией?

Изюм — город размером с Пярну в Харьковской области, до войны здесь проживало около 45 000 жителей. Интересно, что этот город тоже имеет точку соприкосновения с историей Эстонии - когда в 1943 году там шли жестокие бои, одновременно на стороне Германии воевал Нарвский батальон эстонских добровольцев и понес тяжелые потери под Изюмом. Но сражения мировой войны уже канули в Лету, и теперь это место известно сражениями не 1943, а 2022 года.