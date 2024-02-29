"Я не знаю, будут ли это мирные похороны". Юлия Навальная и соратники политика пожаловались на препятствия при подготовке похорон

Прощание с Алексеем Навальным, скончавшимся в колонии за полярным кругом, пройдет днем 1 марта в Москве. Сначала — отпевание в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, затем — погребение на Борисовском кладбище.
Что произошло с залом для прощания
Соратник Навального Иван Жданов (в реестре "иноагентов") рассказал, что изначально прощание и похороны Алексея Навального планировались на 29 февраля, однако, по его словам, не было "ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу".
"Вот к 1-му можно и к 28-му можно, а на 29-е число могила не копается", — написал он, связав это с назначенным на 29 февраля посланием Владимира Путина Федеральному собранию.
Поэтому, по его словам, соратники Навального "начали быстро искать церковь и зал на 1 марта". Несмотря на то, что им "везде отказывали что-либо дать", в итоге они все-таки "нашли большой нормальный зал, хоть и в Новокосино", написал Жданов.
"Время работает не на вас, труп разлагается". Мать Навального заявила, что следователи требуют похоронить политика тайно
"Сотрудники нам сказали, что он свободен и нужно приехать заключить договор", — написал он.
В интервью изданию "Медуза" (в реестре "иноагентов" и нежелательных организаций) он сказал, что для заключения договора на прощание в Николо-Архангельском крематории представителю соратников Навального предложили подъехать ночью на Котляковское кладбище.
"Он туда приезжает — ему вручают бумажку о том, что предлагают похоронный зал на северном Хованском кладбище. Он говорит: „Ну я же приехал заключать договор на это кладбище, на Николо-Архангельский крематорий". Ему говорят: „Да, но там занято уже, там прощания не будет"", — объяснил Жданов.
"…Они [мэрия Москвы] пытаются заставить перенести прощание с Борисовского на Хованское кладбище. А другими руками власть говорит: „Проведите тихие семейные похороны"", — убежден он.
Такую же версию изложил и другой соратник Навального Леонид Волков (в реестре "иноагентов"): "Как мы и ожидали. Они отступили под публичным давлением на прошлой неделе, отдали тело. А теперь перегруппировались и вернулись к первоначальном плану — заставить семью похоронить Алексея тихо, без публичной процедуры".
Московские и федеральные чиновники эти обвинения не комментировали.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, называл "абсурдными" заявления сторонников Навального о том, что Кремль оказывал давление на семью политика.
При чем здесь Венедиктов
Соратники Навального обвинили бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова (в реестре "иноагентов") в том, что он помогает московской мэрии, поскольку, по версии Жданова, именно он "лично принес предложение с Хованским крематорием".
Венедиктов отрицает, что передавал команде Навального "предложение с Хованским крематорием". Он рассказал Би-би-си, что Жданов написал в чате "иностранных агентов" о поисках зала для прощания с Навальным и попросил помощи.
"Я написал в мэрию: Ребята, вы чего, чего не предлагаете зал? Как не стыдно, а они мне прислали письмо, что сделано предложение, адресованное Людмиле Ивановне [Навальной], — говорит Венедиктов. — Я просто показал, что оферта кладбища такая, моих предложений там нет, я никакой не посредник. Он [Жданов] обратился с просьбой к людям помочь найти зал. Я получил документ из мэрии. Письмо Людмиле Ивановне [Навальной], что они делают такую оферту".
В письме не идет речи о кремации или погребении на Хованском кладбище, директор Котляковского и Борисовского кладбища Смирнов предлагает Людмиле Навальной зал для прощания на территории Хованского кладбища и упоминает заключенный договор с Борисовским кладбищем в Марьино о похоронах Навального 1 марта.
Венедиктов утверждает, что лишь переслал Жданову, а также Владимиру Ашуркову и Евгении Альбац это письмо "без всякого комментария". "У меня с семьей [Навального] никаких связей нет вообще", — добавил он.
"Похороны уже определены, видимо, семьей — Борисовское кладбище. Стоял вопрос о зале прощания. И насколько я понимаю, мэрия, увидев, что нет зала частного, ритуального, предложила обычный ритуальный зал на самом крупном кладбище. Все", — сказал Венедиктов.
Право на прощание
В интервью "Медузе" Жданов сказал, что соратники Навального придумали, как решить проблему с залом для публичного прощания.
"Поскольку у нас уже есть церковь „Утоли моя печали" в Марьино, которая пока не отменилась, мы зовем людей туда. Там будет открытое отпевание. Все, кто захочет проститься [с Алексеем], попрощаются", — сказал он.
Он также допустил, что в случае вмешательства властей прощание можно будет провести либо на кладбище, либо в другой церкви.
"У нас в любом случае где-то будет прощание. Право проститься с Алексеем у людей точно есть — и в любом случае где-то оно состоится", — подчеркнул он.
Еще в начале недели Борисовское кладбище оцепила полиция, на входе готовятся поставить рамки-металлодетекторы и камеры видеонаблюдения, писал проект "Осторожно, Москва".
Выступая в среду в Европарламенте, вдова Алексея Навального упомянула о проблемах при организации похорон.
"Я думала, что за 12 дней, которые прошли с убийства Алексея, у меня будет достаточно времени подготовить эту речь. Но сначала мы неделю добивались того, чтобы нам отдали тело Алексея и дали провести похороны. Потом я выбирала кладбище и гроб. Похороны должны состояться послезавтра, и я до сих пор не уверена, пройдут они мирно или полиция будет задерживать тех, кто пришел проститься с моим мужем", — сказала Юлия Навальная.
Как добивались выдачи тела
Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.
В официальном уведомлении, выданном его матери, написано, что его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени.
ФСИН сообщила, что Алексей Навальный умер после того, как ему стало плохо после прогулки и он "практически сразу потерял сознание". Эти прогулки обычно проводились рано утром.
По словам матери политика Людмилы Навальной, ей показали тело сына только в среду 21 февраля, однако отказались передать его родственникам.
В четверг 22 февраля матери показали медицинское заключение о смерти, в котором сказано, что причины — естественные.
Она рассказала, что следователи потребовали от родственников похоронить политика тайно, угрожая в случае отказа "что-то сделать" с телом.
После этого в социальных сетях стали публиковаться обращения с требованием выдать тело политика родным. Под одним из таких обращений свои подписи поставили более 400 православных священников и верующих.
В субботу стало известно, что тело Навального выдали его матери.