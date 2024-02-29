"Я не знаю, будут ли это мирные похороны". Юлия Навальная и соратники политика пожаловались на препятствия при подготовке похорон

"Я думала, что за 12 дней, которые прошли с убийства Алексея, у меня будет достаточно времени подготовить эту речь. Но сначала мы неделю добивались того, чтобы нам отдали тело Алексея и дали провести похороны. Потом я выбирала кладбище и гроб. Похороны должны состояться послезавтра, и я до сих пор не уверена, пройдут они мирно или полиция будет задерживать тех, кто пришел проститься с моим мужем", — сказала Юлия Навальная.