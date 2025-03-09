"Я не думаю, что он благодарен". Трамп прокомментировал ссору с Зеленским

Ведущая спросила Трампа, что вывело его из себя во время переговоров с Зеленским, на что президент США ответил: „Он умный парень. И он жесткий парень. И он брал у нашей страны деньги у нашей страны при администрации Байдена, как у ребенка конфетки. С таким же отношением. Это было так легко! Я просто не думаю, что он благодарен“.

Во время многочисленных визитов в американскую столицу президент Украины постоянно подчеркивал, насколько украинцы благодарны американскому народу.