2025.03.09 20:36

"Я не думаю, что он благодарен". Трамп прокомментировал ссору с Зеленским

 
BBC Russian
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
ФОТО: Chris Kleponis - Pool via CNP | Scanpix

Президент США Дональд Трамп снова прокомментировал перепалку с Владимиром Зеленским во время его в Белый дом. В интервью телекомпании Fox News он заявил, что не чувствует благодарности со стороны украинского президента за оказанную Вашингтоном поддержку.

Ведущая спросила Трампа, что вывело его из себя во время переговоров с Зеленским, на что президент США ответил: „Он умный парень. И он жесткий парень. И он брал у нашей страны деньги у нашей страны при администрации Байдена, как у ребенка конфетки. С таким же отношением. Это было так легко! Я просто не думаю, что он благодарен“.

Во время многочисленных визитов в американскую столицу президент Украины постоянно подчеркивал, насколько украинцы благодарны американскому народу.

„Мы дали ему, по моему мнению, 350 млрд долларов“, — снова повторил Трамп. Хотя американский президент постоянно называет эту сумму, нет никаких независимых подтверждений, что она соответствует действительности. По подсчетам экспертов, в период с 24 января 2022 года по конец 2024 года страны Европы в совокупности потратили на помощь Украине 138,7 млрд долларов, тогда как США — 119,7 млрд долларов. При этом, по данным Министерства обороны США, которые учитывают военные расходы США в Европе и пополнение оборонных запасов, на эти цели Соединенные Штаты потратили порядка 182,8 млрд долларов.

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