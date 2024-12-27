"Я думал, что это конец света". В Азии вспоминают жертв смертоносного цунами 2004 года

В Индонезии в результате цунами погибло более 160 тысяч человек, большинство — в провинции Ачех на Суматре, которая первой приняла на себя удар стихии.

Больше всего пострадала Индонезия, а также Индия, Шри-Ланка, Бангладеш, Мьянма, Таиланд и Малайзия. Волны достигли побережья африканских государств — Кении, Сомали и ЮАР, а последствия землетрясения ощущались за тысячи километров в течение нескольких дней.

Землетрясение магнитудой 9,1 произошло рано утром 26 декабря в Индийском океане неподалеку от индонезийского острова Суматра. Через некоторое время на побережье обрушились волны, достигавшие десятков метров.

Цунами фактически опустошило прибрежные районы нескольких стран и привело к гибели не менее 226 тысяч человек, в том числе иностранных туристов, которые приехали на пляжи Азии в рождественские каникулы.

В мечети в центре города Банда-Ачех, одном из немногих уцелевших зданий, в четверг утром в течение минуты звучала сирена в память о погибших.

„Я думал, что это конец света, — сказал AFP 54-летний учитель, посетивший церемонию. — В воскресенье утром, когда вся наша семья радовалась вместе, внезапно случилась катастрофа, и все исчезло. Я не могу описать это словами“.

На Шри-Ланке, где погибло более 35 тысяч человек, в четверг запланирована церемония с участием родственников пассажиров поезда, который во время цунами проезжал по побережью и был практически уничтожен.