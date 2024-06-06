Король напомнил, что в открытии второго фронта принимали участие далеко не только британцы, но и военнослужащие еще трех десятков стран.

„Стойкость, мужество и героизм [этих людей] никого не могут оставить равнодушным, — обратился к собравшимся король Карл III . — Для нас это источник вдохновения, напоминание о том, как многим мы обязаны великому военному поколению“.

В Великобритании памятные мероприятия провели в Портсмуте, откуда в июне 1944 года началась переброска через Ла-Манш почти 160 тысяч военнослужащих.

Для участия в памятных торжествах во Францию прибыл президент США Джо Байден, который в ближайшие несколько дней планирует встретиться с несколькими европейскими лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Хокинс стал наводчиком Миддлсексского полка. Незадолго до намеченной даты отплытия он получил приказ подготовиться к высадке, обеспечив водонепроницаемость оружия и транспортных средств.

В числе тех, кто 80 лет назад отправился через Ла-Манш, был и юный Дональд Хокинс. Начало Второй мировой он провел в тылу, работая помощником мясника в Букингеме, однако в мае 1944-го записался в добровольческий отряд и отправился на передовую — „чтобы хоть как-нибудь помочь“.

Несмотря на то, что решающую роль в победе над нацистами сыграли советские войска (и именно они понесли за годы Второй мировой наибольшие потери), из-за вторжения России в Украину представителей Москвы на торжества не пригласили.

Утром в намеченный день высадки Гордон вместе с товарищами отплыл в сторону Нормандии на десантном корабле под кодовым названием „Юнона“.

„Я был напуган до смерти, — признается Гордон Прайм. — Только вот хоть как-то показать свой страх означало посеять панику среди товарищей. Впрочем, делать вид, что тебе совсем не страшно, тоже было бы полным идиотизмом“.

К тому времени нацисты уже несколько лет активно готовились вести оборону большей части европейского побережья.

О том, что ему предстоит путешествие во Францию, Эдди догадался, когда сержант вручил ему банкноту достоинством в один франк.

„Около двух часов ночи всех разбудили приказом готовиться к отъезду, — вспоминает он, — хотя куда нас повезут, никто не знал“.

Он представлял, как по прибытии скатится на пляж на мотоцикле, но у командира десантного подразделения на него были другие планы. Гордон получил приказ сесть за руль трехтонного грузовика, в кузове которого находились 750 кг динамита и почти тонна бензина.

„Война была у меня в ушах“

Самым пожилым участником операции, дожившим до ее 80-летия, стал 104-летний Персиваль Чейфер.

„Вы можете себе представить, какой стоял шум — трах-ба-бах! — бог знает что. Ужасные звуки, — вспоминает он. — Хотя на самом деле источником этого шума были толпы бегущих военных. Кто-то бежал с оружием наперевес, кто-то пытался отыскать своих товарищей“.