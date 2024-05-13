2024.05.13 17:41

WSJ: Украина сбивает меньше российских ракет, чем в начале войны

 
Радио Свобода
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: AP / Scanpix

Силам противовоздушной обороны Украины за последний месяц удавалось сбивать лишь 30% ракет, запущенных российскими войсками. Об этом пишет The Wall Street Journal.

При этом за последние полгода украинские ПВО сбивали в среднем 46% ракет, а для предыдущего полугодия показатель эффективности ПВО превышал 70%, подсчитали журналисты издания на основании данных, распространяемых командованием Воздушных сил ВСУ.

При этом украинским военным всё ещё удается перехватывать более 80% ударных беспилотников "Шахед", которые легче сбить. Показатель перехвата "Шахедов" за последние шесть месяцев снизился всего на один процент. В то же время аналитики отмечают, что эти беспилотники частично используются Россией для тестирования систем украинских ПВО перед запуском ракет.

Хотя данные об атаках и перехватах были неполными – Украина использует такую статистику в пропагандистских целях, – представитель ВСУ и независимый оборонный аналитик заявили, что в целом эти цифры дают точную картину.

Снижение возможностей противовоздушной обороны Украины объясняется усилением атак российских беспилотников и ракет, а также обстрелами баллистическими ракетами. Кроме того, у Киева заканчиваются боеприпасы для поставляемой Западом системы "Пэтриот", которая раньше была наиболее эффективной защитой от воздушных атак.

Данные показывают, что за последние полгода Россия выпустила примерно на 45% больше беспилотников и ракет, чем за предыдущие шесть месяцев.

По оценкам неназванного источника WSJ в европейской военной разведке, следующие два месяца будут иметь решающее значение для ВСУ, которым нужно дождаться поставок боеприпасов и систем ПВО.

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Радио Свобода
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