WSJ: Трамп может на 20 лет исключить вступление Киева в НАТО

В офисе республиканца Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, высказались относительно возможных действий по Украине. Так, один из планов состоит в том, что Киев пообещает не вступать в НАТО в течение минимум 20 лет, а в обмен Вашингтон продолжит снабжать Украину оружием для сдерживания дальнейших нападений РФ. Об этом в среду, 6 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на три источника, близких к Трампу.