WSJ: США предложили Украине признать Крым российским

При этом, по сведениям WSJ, Вашингтон не признает контроль России над самопровозглашенными республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями, хотя и не требует вывода оттуда российских войск.

Эти идеи изложены в документе, который высокопоставленные сотрудники Белого дома представили украинским и европейским чиновникам в Париже 17 апреля, уточняет издание. Вашингтон ждет ответа Киева на встрече с представителями Украины и стран Европы в Лондоне в конце недели. Позднее, если позиции сторон совпадут, предложения могут быть переданы Москве.

США передали Киеву предложения по прекращению войны в Украине , включающие уступки Москве, в том числе потенциальное признание Крыма российским и исключение возможности вступления Украины в НАТО, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в воскресенье, 20 апреля.

Еще одно предложение Белого дома, по словам западных чиновников, предусматривает наделение территорий вокруг Запорожской атомной электростанции станции (ЗАЭС) нейтральным статусом и передачу их под контроль США. По словам источников газеты, США не предлагают ограничить численность украинской армии, не исключают западной военной помощи Киеву и размещения в Украине европейских войск. Это, однако, является „ключевым камнем преткновения“ для Москвы, отмечает WSJ.

Международное признание этих регионов российскими и полный вывод оттуда украинских войск - одно из условий для начала мирного процесса, которые прошлым летом озвучивал президент России Владимир Путин . Киев назвал эти требования ультиматумом. И Россия , и Украина исключают возможность территориальных уступок.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента в разговоре с WSJ сообщил, что США, передавая Украине свои предложения, не действовали по принципу „бери или уходи“, а хотели, чтобы Киев их обдумал. „Список потенциальных вариантов“ был предоставлен „для обсуждения и обратной связи“, - пояснил чиновник.

Контроль России над Крымом

Впервые о том, что США рассматривают возможность признать контроль России над Крымом в рамках расширенного соглашения о мире, сообщило агентство Bloomberg , эту информацию подтвердил источник CNN.