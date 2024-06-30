WSJ: Руководство ВЭФ обвинили в расизме и домогательствах

Шесть сотрудниц ВЭФ рассказали, что их домогались старшие менеджеры. Собеседники WSJ утверждают, что женщины на форуме регулярно „подвергаются сексуализации и объективизации“ - такой тон, по их словам, „задается на самом верху организации“.

Сотрудники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе обвинили его бессменного председателя Клауса Шваба и других руководителей в расизме, незаконных увольнениях и сексуальных домогательствах к женщинам. Об этом сообщила в субботу, 29 июня, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы организации и беседы с 80 бывшими и нынешними сотрудниками, работавшими в Давосском форуме с 1980-х до наших дней.

В какой-то момент Шваб решил снизить средний возраст персонала и, выделив группу сотрудников старше 50 лет, распорядился „избавиться от всех них“. Начальник отдела кадров Паоло Галло отказался выполнить распоряжение, указав, что для увольнения требуется веская причина. Вскоре Шваб уволил самого Галло, пишет издание.

Не менее шести сотрудниц были уволены или пострадали иным образом за то, что забеременели и ушли в декретный отпуск, пишет WSJ.

Другие источники издания заявили, что с домогательствами самого Шваба сталкивалась практически каждая работавшая с ним женщина. Утверждается, что глава ВЭФ постоянно делал неприятные комментарии о внешности женщин. В частности, бывшая сотрудница ВЭФ Барбара Эрскин сообщила, что Шваб просил члена совета директоров убедить ее похудеть.

Кроме того, группа сотрудников ВЭФ подала жалобу на то, что менеджеры называли темнокожих сотрудников „словом на букву Н“. По мнению составителей жалобы, темнокожих людей также не продвигали по карьерной лестнице.

ВЭФ: Публикация WSJ „неверно характеризует“ культуру организации

В свою очередь официальный представитель ВЭФ Янн Цопф заявил, что статья американской газеты „неверно характеризует Давосский форум, его культуру и коллег, включая основателя“. В организации заверили, что ВЭФ нетерпим к притеснениям и дискриминации, должным образом реагировал на все поданные жалобы, а сам Шваб никогда не заигрывал с сотрудницами и не вводил возрастные ограничения для сотрудников.