WSJ: израильская армия начала затопление туннелей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала закачивать морскую воду в туннельный комплекс боевиков террористической организации ХАМАС, сообщило во вторник, 12 декабря, издание The Wall Street Journal (WSJ). По данным WSJ, Израиль предупредил об этом США. Представители американской администрации считают, что затопление поможет уничтожить туннели, в которых боевики скрывают боеприпасы , и разрушить инфраструктуру террористов. Операция может занять несколько недель.

Вместе с тем, отмечает издание, некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что закачивание морской воды может поставить под угрозу снабжение сектора Газа пресной водой. Кроме того, существуют опасения, связанные с возможным загрязнением почвы опасными веществами, которые могут находиться в туннелях.

Процесс затопления мог начаться в ноябре