WSJ: ЦАХАЛ готовится затопить тоннели ХАМАС

ХАМАС уже много лет использует разветвленную систему подземных ходов в военных целях. Во время атаки на Израиль его боевики, как в ЦАХАЛ утверждали ранее, использовали эту систему для проникновения на израильскую территорию. Израильская армия также обнаружила в ноябре тоннель под больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа. По данным Reuters, ХАМАС отрицает, что его система тоннелей проходит под гражданскими объектами, но подтверждает, что в этих проходах до сих пор находятся похищенные заложники.