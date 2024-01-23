WSJ: Без помощи США и ЕС Киеву придется печатать деньги

Без помощи США и Евросоюза Киеву придется пойти на болезненные меры, чтобы обеспечить финансирование работы правительства: возможно, придется перестать выплачивать зарплаты и начать печатать деньги для покрытия дефицита бюджета. Об этом пишет в понедельник, 22 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на экономистов и украинских чиновников.

В текущем году Украине грозит финансовый дефицит в размере 40 млрд долларов, что немного меньше, чем в 2023 году, напоминает издание. Эти деньги необходимы для поддержания работы правительства и выплаты зарплат, пенсий и субсидий населению. Ожидалось, что финансирование от США и ЕС покроет около 30 миллиардов долларов из этой суммы. Однако помощь из Вашингтона задерживается из-за разногласий демократов и республиканцев в Конгрессе, а пакет макрофинансовой помощи от ЕС в объеме 50 млрд евро до 2027 года был заблокирован Венгрией.