WP: В Белгородской области за год упали 38 авиабомб РФ

Документ, предположительно, подготовило городское управление по чрезвычайным ситуациям Белгорода. В нем есть таблица происшествий с отчетами о ликвидации последствий взрывов и эвакуации людей. Из документа следует, что не менее четырех авиабомб упали на сам Белгород, еще семь были обнаружены в пригородах. Остальные снаряды упали в других районах Белгородской области. Больше всего нештатных падений бомб зафиксировано в Грайворонском районе на границе с Украиной - здесь найдено 11 таких боеприпасов.